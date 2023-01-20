Жители Ярославля привезли в зоопарк больше 150 новогодних елок Фото: Мэрия Ярославля

Жители Ярославля привезли в зоопарк больше 150 новогодних елок в рамках акции «Подари елку зоопарку». Принимаются живые ели, за исключением голубых, ветки хвойных и лиственных пород деревьев. Они должны быть без какой-либо химической обработки и, конечно, без новогодних украшений и мишуры.

- Хвойные породы деревьев очень полезны для животных, они содержат много витамина С, полезных аминокислот и природных фитонцидов. Альпакам, ламам, зубрам, козам, овцам, винторогим козлам, дагестанским турам, верблюдам и антилопам ели идут в качестве лакомства и добавки к рациону. Для хищников — льва, тигра, гепарда и волков служат теплой подстилкой. Импровизированные лежанки очень нужны во время зимы, - рассказали в мэрии Ярославля.

Акция закончится 23 января. Желающие еще успеют привезти свою елочку животным.