В Ярославской области 20 января от коронавируса умер один человек Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ярославской области, по данным оперативного штаба, коронавирусом заразились еще 38 человек. Вылечились за сутки 27 пациентов, под наблюдением врачей остаются 533 ярославца. С начала пандемии в регионе заболели COVID-19 186 398 человек.

За сутки от ковида скончался один местный житель. За все время от вируса умерли 2 887 жителей области.

В России на 20 января зарегистрировано 4 698 новых заражений коронавирусом, умер 41 человек.