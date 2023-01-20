В Ярославской области на рейс выходят новые школьные автобусы Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославской области на рейсы выходят новые школьные автобусы. В декабре прошлого года в регион поступила 51 машина - 16 – марки «Газель» и 35 – марки ПАЗ.

- Новые автобусы полностью отвечают государственному стандарту перевозки детей. Машины оборудованы ремнями безопасности, удобной подножкой для посадки и высадки, сигнальными кнопками для связи с водителем. Кроме этого, автобусы оснащены устройствами для измерения скорости и мониторинга нарушений скоростного режима, спутниковой навигационной системой, - сообщили правительство Ярославской области.

Школьники уже оценили новые автобусы и расписание.