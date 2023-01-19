Спортсмены из Рыбинска взяли медали на Кубке России по шорт-треку Фото: Правительство Ярославской области

Спортсмены из Рыбинска взяли 13 медалей на IV этапе Кубка России по шорт-треку. Соревнования проходили в Смоленске и воспитанники спортивной школы олимпийского резерва №4 боролись за призовые места вместе с другими участниками, который приехали со всей страны.

- Сильнейшие спортсмены были определены на отдельных дистанциях и в эстафетах. В личных состязаниях среди женщин на дистанциях 500, 1000 и 1500 метров три золотые медали завоевала участница Олимпиады Елена Серегина. Среди мужчин лидером на дистанции 1000 метров стал Никита Николаев. Его брат Даниил победил на 500- и 1500-метровой дистанции, - рассказали в правительстве Ярославской области. - На этих же дистанциях второй результат показал Артем Козлов. Никита Золотков сумел подняться на вторую и третью ступени пьедестала почета на 1000 и 1500 метрах. Кроме того, шорт-трекисты завоевали золотые медали в смешанной эстафете на 2000 метров, в женской – на 3000 метров и в мужской – на 5000 метров.

Финал Кубка России пройдет в Рыбинске с 9 по 12 февраля.

Во дворец спорта «Полет» приедут звезды шорт-трека: олимпийский чемпион Семен Елистратов и серебряный призер Олимпийских игр Константин Ивлиев.