В Рыбинске будут судить водителя, который насмерть сбил велосипедиста
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Рыбинске будут судить 44-летнего местного жителя. Он обвиняется по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».
В сентябре 2020 года мужчина ехал на машине по дороге «Рыбинск-Ярославль». В районе поселка Ермаково он разогнался, превысив допустимую скорость, и сбил велосипедиста, который переезжал дорогу. От полученных травм последний погиб практически сразу.
- Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Рыбинский городской суд, - сообщили в прокуратуре Ярославской области.