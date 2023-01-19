В Рыбинске будут судить водителя, который насмерть сбил велосипедиста Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Рыбинске будут судить 44-летнего местного жителя. Он обвиняется по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

В сентябре 2020 года мужчина ехал на машине по дороге «Рыбинск-Ярославль». В районе поселка Ермаково он разогнался, превысив допустимую скорость, и сбил велосипедиста, который переезжал дорогу. От полученных травм последний погиб практически сразу.

- Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Рыбинский городской суд, - сообщили в прокуратуре Ярославской области.