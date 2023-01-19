МегаФон в Ярославле: Интернет в спальных районах стал в 1,5 раза быстрей

ФОТО предоставлено ПАО "Мегафон"

Компания улучшила покрытие и увеличила скорости мобильного интернета в 1,5 раза.

В процессе апгрейда технической инфраструктуры было построено и модернизировано около 10 базовых станций в черте города. Цифровые улучшения затронули улицы Чкалова, Ярославская, Орджоникидзе, Доброхотова, Волгоградская, а также Ленинградский проспект. Скорость интернета увеличилась в жилых кварталах с множеством объектов социального назначения, в том числе в зоне улучшения оказались школы, детские сады, магазины, почтовые отделения и аптеки.

Технические специалисты компании увеличили емкость сети в диапазонах 1800 МГц и 2600 МГц стандарта LTE. Благодаря совместному использованию LTE 1800 и LTE 2600 увеличилась скорость интернета, улучшилось распространение и проникновение сигнала в закрытых помещениях. Теперь абонентам МегаФона доступны преимущества не только быстрого интернета, но и улучшенное качество звонков в VoLTE – технология позволяет совершать звонки с высоким качеством передачи голоса, используя интернет-соединение.

ФОТО предоставлено ПАО "Мегафон"

– Спальные районы – места высокой концентрации абонентов, где потребление голосовых и интернет услуг стабильно растет год к году. Чтобы обеспечить новые скорости LTE и удовлетворить запросы потребителей наши технические специалисты эффективно задействовали значительные частотные ресурсы при строительстве новых базовых станций. Теперь еще большее количество наших абонентов могут одновременно пользоваться не только кристально чистым звуком, но и цифровыми сервисами, звонить по видеосвязи, скачивать и отправлять тяжелый контент, – говорит Павел Серяков, директор МегаФона в Ярославле.

Спрос на высокие скорости интернета в Ярославле подтверждает и увеличившийся объем LTE-трафика. Только за новогодние каникулы пользователи компании скачали более 1,5 тысяч Терабайт данных – это на 26% больше, чем за аналогичный период годом ранее.