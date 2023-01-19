В Рыбинске от вокзала до кладбища в Глушицах организуют автобусные рейсы Фото: Администрация Рыбинска

В Рыбинске от железнодорожного вокзала до кладбища в Глушицах организуют автобусные рейсы. На это выделили пять дней - 29 января, 12 февраля, 26 февраля, 12 марта и 26 марта.

- Посадка с остановочного пункта «Железнодорожный вокзал» со стороны кукольного театра. Автобус будет следовать без промежуточных остановок. Стоимость проезда: 28 рублей. Со льготами, - сообщили в администрации Рыбинска.

Отправление от ж/д вокзала в 10:30, а от кладбища «Глушицы» - в 12:00.