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НовостиОбщество19 января 2023 12:45

В Ярославле скоропостижно скончался сотрудник скорой помощи

На протяжении 23 лет Сергей Петров работал водителем «неотложки»
Полина Вачнадзе
В Ярославле скоропостижно скончался водитель скорой помощи.

В Ярославле скоропостижно скончался водитель скорой помощи.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ярославле скоропостижно скончался водитель скорой помощи Сергей Петров. На протяжении 23-х лет он трудился в Заволжском филиале станции. В июле этого года должен был отметить 65-летний юбилей.

- За время работы показал себя ответственным, знающим город и специфику работы «скорой», - говорят о Сергее Георгиевиче его коллеги. – Приносим свои искренние соболезнования родным и близким усопшего.

Прощание с Сергеем Петровым пройдет 21 января в ритуальном зале «Некрополь» по адресу: Ярославль, улица Загородный сад,9. Начало в 10:30.

Сергей Петров скончался на 65-м году жизни. ФОТО: ГБУЗ ЯО Станция скорой медицинской помощи

Сергей Петров скончался на 65-м году жизни. ФОТО: ГБУЗ ЯО Станция скорой медицинской помощи