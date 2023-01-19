В Ярославле скоропостижно скончался сотрудник скорой помощи

В Ярославле скоропостижно скончался водитель скорой помощи. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ярославле скоропостижно скончался водитель скорой помощи Сергей Петров. На протяжении 23-х лет он трудился в Заволжском филиале станции. В июле этого года должен был отметить 65-летний юбилей.

- За время работы показал себя ответственным, знающим город и специфику работы «скорой», - говорят о Сергее Георгиевиче его коллеги. – Приносим свои искренние соболезнования родным и близким усопшего.

Прощание с Сергеем Петровым пройдет 21 января в ритуальном зале «Некрополь» по адресу: Ярославль, улица Загородный сад,9. Начало в 10:30.