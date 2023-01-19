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НовостиОбщество19 января 2023 12:25

В Ярославле эксперты-криминалисты провели экскурсию для студентов

Полицейские рассказали ребятам о тонкостях своей работы
Анастасия ГОЛУБЕВА
В Ярославле эксперты-криминалисты провели экскурсию для студентов

В Ярославле эксперты-криминалисты провели экскурсию для студентов

Фото: УМВД по Ярославской области

В рамках акции «Студенческий десант» учащиеся градостроительного, педагогического и университетского колледжа ЯрГУ им. П.Г. Демидова посетили экспертно-криминалистический центр УМВД России по Ярославской области.

Специалисты объяснили студентам тонкости и особенности экспертно-криминалистической работы, которая требует аккуратности и внимательности.

- Гости побывали в отделении дактилоскопических экспертиз, отделе специальных видов (химических) экспертиз, радиотехнических экспертиз, баллистических и биологических экспертиз. Большой интерес студентов вызвала работа экспертов по установлению подлинности документов, денежных купюр, работа полиграфологов, - рассказали в пресс-службе ведомства.