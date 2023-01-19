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НовостиПроисшествия19 января 2023 10:46

В Ярославской области случайного прохожего убили из-за двух бутылок водки

Раскрыто преступление, совершенное 8 лет назад
Полина Вачнадзе
Жители Ростовского района обвиняются в убийстве.

Жители Ростовского района обвиняются в убийстве.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Два жителя Ростовского района 27 и 33 лет обвиняются в разбое и убийстве. Их жертва, как считает следствие, просто оказалась не в то время и не в том месте.

- Обвиняемые в состоянии алкогольного опьянения напали на случайного прохожего, убили его и похитили две бутылки водки стоимостью 430 рублей, - рассказали в пресс-службе Ярославской областной прокуратуры.

Преступление было совершено чуть больше 8 лет назад. И только в прошлом году ряд обстоятельств позволил выйти на след предполагаемых преступников.

Рассматривать уголовное дело будет Ярославский областной суд.