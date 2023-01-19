В Ярославской области случайного прохожего убили из-за двух бутылок водки

Жители Ростовского района обвиняются в убийстве.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Два жителя Ростовского района 27 и 33 лет обвиняются в разбое и убийстве. Их жертва, как считает следствие, просто оказалась не в то время и не в том месте.
- Обвиняемые в состоянии алкогольного опьянения напали на случайного прохожего, убили его и похитили две бутылки водки стоимостью 430 рублей, - рассказали в пресс-службе Ярославской областной прокуратуры.
Преступление было совершено чуть больше 8 лет назад. И только в прошлом году ряд обстоятельств позволил выйти на след предполагаемых преступников.
Рассматривать уголовное дело будет Ярославский областной суд.