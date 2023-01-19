Жители блокадного Ленинграда, эвакуированные в Ярославскую область, получат единовременную выплату

В Ярославскую область из блокадного Ленинграда вывезли 140 тысяч детей. ФОТО предоставлено правительством Ярославской области

Все жители блокадного Ленинграда, эвакуированные в Ярославскую область, получат по 10 тысяч рублей. Такое распоряжение дал глава региона Михаил Евраев. Выплата приурочена к 80-летнию прорыва блокады города на Неве.

В Ярославль и Ярославскую область было вывезено около 600 тысяч человек, в том числе 140 тысяч детей. Малышей разместили в 400 детских домах.

– Часть людей, которые были эвакуированы из Ленинграда, не имеют официального статуса блокадника, так как для этого необходим документ, подтверждающий, что человек четыре месяца прожил в осажденном городе, – сказал Михаил Евраев. – Мы сейчас поднимем списки всех людей, которые были эвакуированы и проживают у нас в области. Решением на региональном уровне мы также выплатим им единовременную помощь независимо от официального статуса.

Сейчас в регионе проживают 215 человек, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

В январе 2023 года в Государственную Думу РФ был внесен законопроект о выплатах инвалидам, участникам Великой Отечественной войны и лицам, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда" и знаком "Житель осажденного Севастополя". Депутаты предлагают выплачивать пожилым людям по 75 тысяч рублей ежегодно.