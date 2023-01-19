«Рыбинской генерацией» будут руководить местные специалисты

"Рыбинскую генерацию" возглавят местные специалисты. Фото: Администрация Рыбинска

«Рыбинскую генерациею», которая с декабря 2022 года стала муниципальным предприятием, возглавят местные специалисты. Об этом сообщил глава города Дмитрий Рудаков.

- Это моя принципиальная позиция. В формируемый состав совета директоров войдут Алексей Рябчиков, Евгений Магер, Виктор Тамаров. Сергей Сонин возглавит техсовет. Каждый из них обладает необходимым опытом и знаниями, - считает рыбинский градоначальник.

Виктор Тамаров станет генеральным директором компании, Сергей Сонин в рамках работы технического совета займется инвестиционными и ремонтными программами. Евгений Магер, который хорошо разбирается в вопросах городской системы теплоснабжения, примет участие в управлении «Рыбинской генерации». Задача Алексея Рябченкова, как руководителя регионального департамента ЖКХ, - обеспечить условия для получения финансирования из федерального бюджета на ремонт сетей.

- Необходимо восстановить кадровый состав ремонтных бригад во всех котельных и на всех участках, - сказал Дмитрий Рудаков. – Но главная задача – обеспечить надежность теплоснабжения и подготовить теплосети к проведению масштабного ремонта в межотопительный период.