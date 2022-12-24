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НовостиОбщество24 декабря 2022 8:03

Рыбинск выкупил котельные и сети теплоснабжения

Уставной капитал "Рыбинской генерации" теперь принадлежит муниципальному предприятию
Полина Вачнадзе
Котельные и сети теплоснабжения Рыбинска теперь принадлежат муниципальному предприятию. ФОТО: страница Дмитрия Рудакова ВКонтакте

Котельные и сети теплоснабжения Рыбинска теперь принадлежат муниципальному предприятию. ФОТО: страница Дмитрия Рудакова ВКонтакте

Рыбинск выкупил у компании "Рыбинская генерация" 100% уставного капитала, теперь котельные и сети теплоснабжения принадлежат муниципальному предприятию ДЭС.

- Помните, я обещал вернуть сети Рыбинску и заниматься ими самостоятельно? Обещание выполнено, - написал на своей странице ВКонтакте глава города Дмитрий Рудаков. - Сделка прошла за номинальные 70 тысяч рублей. О том, чего мне это стоило, рассказывать не буду. Есть результат.

Впереди, отметил градоначальник, еще много работы. Есть планы по восстановлению системы теплоснабжения, но они долгосрочные - за короткое время систему наладить невозможно.

- Работы предстоит не на один год. Но сделка дает нам законные основания для самостоятельных решений, - сказал Дмитрий Рудаков.