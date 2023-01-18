Жители Ярославской области из-за бутылки спиртного убили мужчину и закопали его тело

Трагедия произошла в 2014 году Фото: СУ СКР по Ярославской области

Двое жителей Ростовского района Ярославской области обвиняются в разбое и убийстве. Трагедия произошла в 2014 году.

Девять лет назад, в ноябре, мужчины 27 и 33 лет выпивали в поселке Ишня. Во время этого они решили отобрать вещи у случайного прохожего. Злоумышленники попытались выхватить из рук 42-летнего местного жителя бутылку спиртного.

- Получив отказ, злоумышленники избили мужчину, после чего отвели в безлюдное место, где 33-летний обвиняемый начал душить потерпевшего ремнем, а 27-летний соучастник дважды бросил кирпич в его голову. От полученных повреждений мужчина скончался на месте происшествия, а обвиняемые завладели его имуществом. Желая скрыть следы совершенного преступления, 27-летний злоумышленник закопал тело потерпевшего в лесу, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.