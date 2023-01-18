Ярославцы оформили в ВТБ автокредиты на 361 млн рублей в 2022 году

Всего за год банк выдал клиентам в регионе 361,4 млн рублей на покупку транспорта. Средний чек составил порядка 1,1 млн рублей.

Самым продуктивным месяцем в 2022 году был август – в регионе банк профинансировал сделки на приобретение машин на сумму более 71,7 млн рублей. Максимальный всплеск интереса к автокредитованию в этом месяце во многом был связан с сезонным спросом и возобновлением льготной госпрограммы.

В 2022 году ярославцы чаще всего выбирали марку Lada – отечественному автопрому отдали предпочтение 21% покупателей. Сохранился также высокий спрос на подержанные автомобили: за год доля сделок на вторичном авторынке составила 44%.

– В 2022 году значительное влияние на динамику рынка автокредитования оказали отраслевые ограничения. Однако существенной просадки сегмента удалось избежать благодаря грамотным действиям монетарных властей и запуску льготной программы. В 2023 году при благоприятной макроэкономической ситуации мы прогнозируем увеличение спроса россиян на автокредиты – до 950 млрд рублей. Таким образом, рынок сможет приблизиться к показателям рекордного 2021 года. Важным фактором роста может стать расширение льготной программы на новые категории заемщиков, – прокомментировал вице-президент, начальник управления организации продаж автокредитов ВТБ (ПАО) Владимир Высоцкий.

По оценке ВТБ, в 2022 году российские банки выдали физлицам более 715 млрд рублей на покупку транспортных средств, что стало значимым результатом с учетом беспрецедентных вызовов для рынка. В наступившем году при благоприятной макроэкономической ситуации продажи автокредитов могут вырасти на треть, составив 950 млрд рублей, и приблизиться к уровню 2021 года.