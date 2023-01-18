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НовостиОбщество18 января 2023 14:19

Снег с улиц Ярославля вывозят на полигон

На данный момент вывезено уже 98 тысяч кубометров
Анастасия ГОЛУБЕВА
Снег с улиц Ярославля вывозят на полигон

Снег с улиц Ярославля вывозят на полигон

Фото: Мэрия Ярославля

Снег с улиц Ярославля после уборки вывозят на полигон для временного хранения. За полтора месяца зимы туда отправили уже более 130 тысяч кубометров снега.

— Как и в предыдущие годы, мы вывозим снег с территории города Ярославля на полигон. Он работает в круглосуточном режиме. На въезде работники записывают объемы привезенного снега в специальный журнал, после сгружают его. На данный момент на полигон вывезли около 98 тысяч кубометров снега — это более чем на 50% больше, чем в прошлом году, — сказал первый заместитель директора МБУ «Горзеленхозстрой» Андрей Степанов.