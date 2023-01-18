Проблема питания: сотрудники школьных пищеблоков Ярославля написали обращение к мэру

Каждый день приходят все новые сообщения, связанные с ухудшением питания школьников. ФОТО: Наталья Бородина

Ситуация с питанием школьников, которая значительно ухудшилась с началом 2023 года, остается в центре внимания ярославцев. Каждый день приходят все новые сообщения, связанные с ней. Вчера прокуратура опубликовала информацию о выявлении ряда нарушений в деятельности новых поставщиков питания. Сегодня стало известно о коллективном обращении сотрудников пищеблоков школ и детских садов Ярославля к мэру города Артему Молчанову.

В своем обращении работницы школьного питания пишут о проблемах, которые появились с приходом новых поставщиков. Укажем лишь некоторые из фактов, приведенных в письме. 10 января в школу 14 поставщики привезли неочищенные овощи, для чистки которых на производстве нет оборудования и условий. В этот же день в школу 77 привезли замороженную мясную продукцию, что недопустимо для школьной столовой, поскольку на разморозку требуется дополнительное время.

Аналогичная ситуация с рыбными полуфабрикатами — на производство поступает неразделанная и непотрошеная рыба. 11 января в школу 41 часть продукции была привезена на частных машинах, что не соответствует требованиям СанПинов. При этом на часть продукции нет сертификатов и разрешительных документов.

Информация о подобных нарушениях поступает и из других школ. Родители жалуются, что в школе 40 постоянно не хватает продуктов. В гимназии 2 жалуются, что постоянно меняются персонал столовой, а еда невкусная. 16 января в школу 14 из продуктов привезли только 20 килограммов майонеза и мешок картошки. Заведующая сама ходила в магазин и покупала продукты.

Авторы письма уверены, что новые поставщики (ООО «Агрофирма-Ярославль» и ООО «Гамма») подрывают годами отлаженный процесс питания детей, и просят мэра лично вмешаться в эту ситуацию. Артем Молчанов вроде бы в курсе происходящего. Правда, возникают сомнения, не строят ли перед мэром его подчиненные из департамента образования потемкинские деревни? Артем Владимирович посетил несколько школ. И, судя по его социальным сетям, несколько раз обедал в школьных столовых, и едой остался доволен.

После посещения школы 18, где сменился поставщик, мэр написал: «Меню не претерпело серьезных изменений — все такое же вкусное, рассказывают родители. Я с ними согласен».

Правда, третьеклассник школы рассказал родителям, что накануне визита мэра с ними провели воспитательную работу.

— Нас заставили все съесть, я думал, что меня вырвет, — сказал мальчик.

— Наша главная задача — накормить детей вкусной едой, приготовленной из качественной продукции, — пишут сотрудники пищеблоков. — Мы настаиваем на тщательной проверке деятельности новых компаний-подрядчиков!.

Областная прокуратура уже выявила многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического и иного законодательства при поставке продуктов питания в ярославские школы в январе 2023 года и вынесла мэру представление. Теперь вмешаться в происходящее Артема Молчанова просят работницы школьных пищеблоков.