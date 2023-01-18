"Вам письмо из банка": в Ярославле выявили новую схему мошенничества

Преступники подготовили для ярославцев новую схему мошенничества. Фото: Полина Вачнадзе

Преступники подготовили для ярославцев новую схему мошенничества. Теперь они не просто звонят жертвам, а передают им через курьера письмо якобы от Банка России.

На уловку мошенников уже попалась 74-летняя жительница Ярославля.

- Ей на стационарный телефон позвонил неизвестный, представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что с ее счета в банке посторонние лица пытаются снять деньги. Под предлогом обеспечения безопасности финансовых активов он настоятельно рекомендовал снять в банке все сбережения, закрыть счет, а наличные денежные средства передать курьеру. Звонивший пояснил, что деньги вернут на следующий день после проведения процедуры обновления единого лицевого счета, - рассказали о схеме мошенников в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Пенсионерка не стала проверять информацию. Сотрудникам банка, в котором она обнуляла свой счет, женщина соврала, что деньги нужны ее родственнику на ремонт.

Потом к пенсионерке приехал молодой человек – забрал 850 тысяч рублей, а взамен вручил письмо якобы от Банка России с подтверждением проведения процедуры обновления единого лицевого счета.

На следующий день деньги пенсионерке, естественно, никто не вернул и она пошла в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».