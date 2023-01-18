Мэр Ярославля Артем Молчанов поручил проверить температуру в школах. ФОТО: страница Артема Молчанова ВКонтакте

Мэр Ярославля Артем Молчанов поручил проверить температуру в школах города после многочисленных жалоб родителей. Сегодня, 18 января, в гимназии №2 Дзержинского района уже прошел рейд. Во время встречи представители департамента образования объяснили родителям ситуацию с отоплением в учебном заведении и рассказали о мерах, которые предпринимаются.

Сейчас в гимназии +19-20 градусов, работает ручной режим отопления.

— В ходе открытого совещания поручил коллегам из департамента образования провести повторные проверки ярославских школ. Одна из первых инспекций состоялась в Дзержинском районе в гимназии №2. Главный принцип этих проверок — обязательное участие родителей. Неравнодушные мамы и папы сами смогут убедиться, в каких условиях учатся и питаются их дети, — сказал Артем Молчанов.