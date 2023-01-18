Названы популярные фильмы и сериалы прошлого года

Россияне чаще стали выбирать отечественную кинопродукцию. Изображение: ПАО «Ростелеком»

Жанровые предпочтения российских зрителей сильно отличаются: если в полном метре лидируют боевики, то в сериалах — мелодрамы. В 2022 году увеличено количество эксклюзивов, в том числе в партнерстве с другими ведущими онлайн-кинотеатрами, сообщили в пресс-службе «Ростелеком». Там отметили, что именно собственные проекты заняли большую часть позиций в рейтингах.

— Мы хорошо знаем свою аудиторию и, принимая решения об оригинальных или эксклюзивных проектах, в первую очередь ориентируемся на ее предпочтения. Успех сериалов "Надвое", "Чернобыль", "Стая", "Аврора" и другие вдохновляет нас на поиски лучших сценариев, режиссеров, продюсеров и студий, готовых делать проекты столь же высокого класса. Мы завершаем формирование портфеля премьер на 2023 год, и уверены, что зрители обязательно получат от них новые яркие впечатления и эмоции, — отметил директор по развитию видеосервиса Wink Антон Володькин.