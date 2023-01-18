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НовостиЗдоровье18 января 2023 10:40

В Ярославской области 18 января заболели коронавирусом 40 человек

Госпитализировали одного ярославца
Полина Вачнадзе
Жители Ярославской области продолжают заражаться коронавирусом.

Жители Ярославской области продолжают заражаться коронавирусом.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Ярославской области продолжают заражаться коронавирусом. По данным оперштаба, 18 января поставлено 40 новых диагнозов COVID-19. Госпитализация потребовалась одному пациенту. Вылечился 31 человек.

Смертей от вируса за минувшие сутки не зарегистрировано. Последний раз летальный исход от COVID-19 в Ярославской области был зафиксирован 6 января. В этот день умер один человек.

С начала пандемии в регионе заболели коронавирусом 189 765 ярославцев, скончались 2 886 человек.