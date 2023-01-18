На автобусном маршруте «Ярославль-Углич» введены льготы

На автобусном маршруте №503 «Ярославль-Углич» введен регулируемый тариф. Фото: Правительство Ярославской области

На автобусном маршруте №503 «Ярославль-Углич», который ходит через Ростов, введен регулируемый тариф. Пассажиры, которые относятся к льготным категориям граждан, теперь будут меньше платить за проезд.

- Этот маршрут удобен жителям деревень и сел, расположенных между поселком Борисоглебским и Угличем. Им часто пользуются студенты, граждане пожилого возраста, ветераны и другие льготные категории. В их интересах на маршруте изменен вид перевозки, чтобы люди могли пользоваться льготами при оплате проезда, – сказала директор департамента транспорта Ярославской области Татьяна Черемных.

Изменение уже вступило в силу.

На маршруте, который обслуживает Ярославское АТП, работают автобусы среднего класса. Они совершают два рейса в день.