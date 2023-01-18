В Ярославской области полицейские стреляли по колесам автомобиля, уходившего от погони

Вечером 17 января в Угличе полицейским пришлось применить табельное оружие. ФОТО: Отдел Госавтоинспекции по Угличскому району

Вечером 17 января в Угличе полицейским пришлось применить табельное оружие. Наряд ДПС обратил внимание на «Пежо 406» с затонированными стеклами и потребовал остановиться. Но водитель только прибавил скорость.

- Наряд с включенными проблесковыми маяками и звуковой сигнализацией начал преследование. Нарушитель, пытаясь скрыться, создавал реальную угрозу жизни и здоровью участников дорожного движения, - сообщили в отделе Госавтоинспекции по Угличскому району. – Он существенно превышал скорость, игнорировал и другие правила дорожного движения.

Сотрудники полиции не раз предупреждали сидящего за рулем «Пежо» о своем намерении применить оружие. И когда водитель выехал за пределы города, один из полицейских дважды выстрелил в воздух. Но иномарка продолжала уходить от погони.

- Тогда сотрудник ДПС был вынужден произвести еще три выстрела в область заднего левого колеса с целью его повреждения. После применения огнестрельного оружия водитель остановил транспортное средство. Нарушителя задержали и доставили в отдел полиции, - рассказали в отделе.

Водитель оказался пьян. В отношении него составили протоколы и арестовали на 12 суток. Также он привлечен к ответственности за управление машиной в состоянии опьянения и за затонированные стекла.