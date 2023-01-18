Под Переславлем в аварии погиб 45-летний водитель «Вольво»

В аварии под Переславлем погиб 45-летний мужчина. ФОТО: ГБУ ЯО "Пожарно-спасательная служба ЯО"

Около 19:00 17 января на трассе М8 недалеко от Переславля произошла авария. Столкнулись «Вольво» и «КАМАЗ», которым управлял 37-летний мужчина.

- В результате ДТП 45-летний водитель иномарки от полученных травм скончался на месте происшествия. Госавтоинспекция устанавливает все обстоятельства произошедшего, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Судя по фото с места аварии, удар был огромной силы. Вся передняя часть «Вольво» разбита, кабину грузовика развернуло.