Ярославль
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
-1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия17 января 2023 15:20

В Ярославле задержали трех мужчин с наркотиками

Запрещенные вещества собирались распространять по городу
Анастасия ГОЛУБЕВА
В Ярославле задержали трех мужчин с наркотиками

В Ярославле задержали трех мужчин с наркотиками

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Ярославле сотрудники наркоконтроля в одном из гаражей на улице Гагарина задержали трех мужчин – 31, 37 и 46 лет. У них были обнаружены 72 свертка с запрещенными веществами. Экспертиза показала, что в них находились 49 граммов синтетических наркотиков.

Возбуждено уголовное дело.

- По информации, изъятый наркотик предназначался для распространения на территории региона. По ходатайству следствия в отношении подозреваемых судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.