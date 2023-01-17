В Ярославле задержали трех мужчин с наркотиками Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Ярославле сотрудники наркоконтроля в одном из гаражей на улице Гагарина задержали трех мужчин – 31, 37 и 46 лет. У них были обнаружены 72 свертка с запрещенными веществами. Экспертиза показала, что в них находились 49 граммов синтетических наркотиков.

Возбуждено уголовное дело.

- По информации, изъятый наркотик предназначался для распространения на территории региона. По ходатайству следствия в отношении подозреваемых судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.