В Ярославле построят школу за 739 миллионов рублей

Проект будущей школы Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле на улице Большая Федоровская построят новую школу. Она рассчитана на 500 человек. Стоимость всех строительных работ – 739 миллионов рублей.

Заместитель мэра города по вопросам градостроительства Александр Черневский сообщил, что срок выполнения работ по контракту — 30 июня 2024 года. По результатам проведения электронного аукциона с победителем аукциона ООО «КапиталГруппСтрой» будет заключен муниципальный контракт не ранее 26 февраля текущего года.

- Учебное заведение будет четырехэтажным. Для учеников предусмотрено два входа. Собственный вход со стороны хозяйственной зоны будет иметь и пищеблок. А сам обеденный зал в столовой рассчитан на 250 мест. В школе будет два спортивных зала и зал для хореографии. Актовый зал для проведения различных мероприятий рассчитан на 315 мест. В библиотеке — читальный зал на 500 мест и книгохранилище, - рассказали в мэрии города. - Для уроков технологии будет две мастерских: для обработки металла и древесины — для мальчиков, а кабинет домоводства — для девочек.

Помимо этого, во дворе школы появятся площадки для баскетбола, волейбола и для подвижных игр, а также зона для тихого отдыха. Будет обустроена парковка для машин, а по периметру территории проведут озеленение.