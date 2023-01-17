В Ярославской области в 2023 отремонтируют 200 километров дорог по проекту БКД

Определены исполнители на 29 объектов. Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославской области в наступившем году отремонтируют 200 километров дорог по проекту БКД, из них 180 километров – региональных трасс.

- Определены исполнители на 29 объектов, по остальным идет подготовка документации к торгам или завершается разработка проектов, - сказал директор департамента дорожного хозяйства Роман Душко. - Как и в прошлом году, готовимся реализовывать проекты из резервного списка, чтобы привести в порядок как можно больше дорог.

Определены подрядчики на ремонт дорог Новый Некоуз – Родионово – поселок Октябрь, Кормилицино – Курба, Шебунино – Красный Профинтерн, Панино – Микляиха и других.

Как пояснили в правительстве региона, на крупные объекты контракты заключаются по принципу «жизненного цикла». То есть, компания не только самостоятельно выполнит проектирование и проведет строительные работы, но и будет содержать дорогу на протяжении нескольких лет.

В Ярославле продолжится ремонт на двухгодичных объектах – Ленинградском проспекте и улице Пожарского. Отремонтирую улицу Губкина и заменяя светофор у моторного завода на проспекте Октября. Стартует конкурс по выбору подрядчика на ремонт улиц Калинина, Пригородной, Школьного проезда, Тормозного шоссе и первого этапа реконструкции Тверицкой набережной.