В гимназии Ярославля ученики замерзают на уроках

В гимназии №2 Дзержинского района Ярославля дети замерзают на уроках. Фото: Правительство Ярославской области

В гимназии №2 Дзержинского района Ярославля дети замерзают на уроках. С проверкой в учебное заведение выехал уполномоченный по правам ребенка в регионе Михаил Крупин, которому на холод в кабинетах пожаловались родители школьников.

- Проведена термометрия в учебных кабинетах и коридорах гимназии. Установлено, что в помещениях температура воздуха не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям. В некоторых кабинетах не превышает 13 градусов, - сообщили в аппарате омбудсмена.

Кроме того выяснилось, что температура в теплоносителе отопительной системы оказалась меньше предельной нормы. Таким образом энергосервисная компания хотела оптимизировать свои затраты, как это было в школе №48.

- Вознаграждение энергосервисной организации составляет 95% от экономии. Финансовая эффективность такого контракта вызывает большие сомнения. Нельзя зарабатывать на здоровье детей, - считает Михаил Крупин.