В Ярославль придет рекордная оттепель

В Ярославле потеплеет до +4. Фото: Иван МАКЕЕВ

В ближайшие дни в Ярославле начнется оттепель. Крещенские морозы сдались перед натиском атлантического циклона, поэтому уже в пятницу, 20 января, ожидается температура, больше характерная для конца марта. По прогнозам синоптиков Центра «Фобос», потеплеет до +4 градусов.

А пока еще в Ярославле 0..-2, но уже в ночь на 18 января потеплеет до +2 градусов, на дорогах гололедица. Днем 18 января также +2 и сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду.

В Крещение, 19 января, по прогнозам специалистов, будет +1..+3 и такой же сильный ветер, как и накануне. 20 числа столбики термометров еще немного повысятся и покажут мартовские +4 градуса.

21 января плюсовая температура продержится, а вот 22 числа похолодает до -4..-6.