Ярославль
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
-3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество17 января 2023 8:56

В Ярославской области пройдут трехдневные учения по стрельбе

Вход на территорию войскового стрельбища будет запрещен
Полина Вачнадзе
В Ярославской области будут проходить масштабные учения.

В Ярославской области будут проходить масштабные учения.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Ярославской области на протяжении трех дней – с 17 по 19 января с 9 утра до 18:00 – будут проходить масштабные учения. На войсковом стрельбище в/ч74400 состоятся стрельбы из автоматов Калашникова.

- Для предотвращения несчастных случаев, связанных с несанкционированным нахождением местных жителей, командование части информирует о запрете прохода на территорию войскового стрельбища в указанный период, - сообщает администрация Переславля-Залесского.