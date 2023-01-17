В Ярославской области пройдут трехдневные учения по стрельбе

В Ярославской области будут проходить масштабные учения. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Ярославской области на протяжении трех дней – с 17 по 19 января с 9 утра до 18:00 – будут проходить масштабные учения. На войсковом стрельбище в/ч74400 состоятся стрельбы из автоматов Калашникова.

- Для предотвращения несчастных случаев, связанных с несанкционированным нахождением местных жителей, командование части информирует о запрете прохода на территорию войскового стрельбища в указанный период, - сообщает администрация Переславля-Залесского.