17 января Ярославль встал в девятибалльные пробки

По состоянию на 10 утра пробка в Ярославле составляет 5 баллов. Скриншот, Яндекс.Карты

Утром 17 января ярославцы встали в огромные пробки. Судя по данным сервиса Яндекс. Карты, заторы были практически во всех районах. Встало Тутаевское шоссе, Ленинградский и Московский проспекты, проспект Фрунзе.

По словам горожан, причиной большей части пробок стал неубранный с дорог снег.

- Как только небольшой снегопад, так мы стоим. От остановки до остановки едем по 30-40 минут. Безобразие какое-то, - возмущаются пассажиры автобусов.

Дополнение информации: к 10 утра Яндекс.Карты оценили пробки в Ярославле в 6 баллов. Стоит улица Советская в районе «Флагмана», улица Республиканская в районе «Красного маяка», и проспект Октября.