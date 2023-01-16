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НовостиОбщество16 января 2023 14:44

В Рыбинске на Крещение обустроили одну официальную купель

Ее организовали в районе Переборского пляжа
Анастасия ГОЛУБЕВА
В Рыбинске на Крещение обустроили одну официальную купель. ФОТО: страница Дмитрия Рудакова ВКонтакте

В Рыбинске на Крещение обустроили одну официальную купель. ФОТО: страница Дмитрия Рудакова ВКонтакте

В Рыбинске для местных жителей обустроена только одна официальная купель на Крещение. Прорубь организовали в районе Переборского пляжа. Ее освещение начнется в полночь 19 января. Для всех желающих окунуться купель будет открыта до 17 часов.

- Сегодня там прошло выездное совещание представителей управления ГО и ЧС, спасателей и полицейских. Готовим теплые палатки для переодевания купающихся. Будут дежурить медики и МЧС. Сделаем максимально безопасные подходы, деревянные лестницы и поддон, чтобы никто не поскользнулся, - сообщил глава города Дмитрий Рудаков.