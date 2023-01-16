В Ярославской области систему 112 перевели на российское программное обеспечение Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ярославской области система 112 переведена на российское программное обеспечение. Специалисты установили, подключили и настроили программы в центре обработки данных системы и на 138 автоматизированных рабочих местах. Для операторов службы 112, скорой помощи, полиции, диспетчеров единой дежурно-диспетчерской службы изменения практически незаметны. На их работу это никак не повлияло.

– Сегодня мы уделяем огромное внимание цифровому суверенитету, поэтому переход на отечественный софт имеет стратегическое значение, – подчеркнул и. о. директора департамента информатизации и связи Ярославской области Александр Королев. – Наш регион стал первым в стране, кто перевел систему 112 на российское ПО. Все работы выполнены в очень сжатые сроки: за четыре месяца, без сбоев, с минимальными перерывами в работе.