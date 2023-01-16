МЧС предупредило ярославцев об усилении ветра

В Ярославле днем 16 января ожидается усиление ветра. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Ярославле днем 16 января ожидается усиление южного ветра. Его порывы могут достигать 15 метров в секунду.

- Прогнозируется вероятность чрезвычайных ситуаций, связанных с затруднениями в работе транспорта, увеличение числа аварий, повреждения и обрывы ЛЭП и линий связи, обрушение слабоукрепленных конструкций и ветхих крыш, нарушения в работе ЖКХ, - сообщили в ГУ МЧС по Ярославской области.

Возможен и травматизм среди ярославцев.