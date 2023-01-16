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НовостиОбщество16 января 2023 8:37

Во время СВО погиб военнослужащий из Ярославской области

Прощание с Георгием Акимовым пройдет в Некоузском районе
Полина Вачнадзе
Погиб военнослужащий из Ярославской области Георгий Акимов.

Погиб военнослужащий из Ярославской области Георгий Акимов.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во время специальной военной операции погиб военнослужащий из Ярославской области Георгий Акимов. Молодой человек служил рядовым в мотострелковом батальоне.

Прощание с Георгием состоится завтра, 17 января, в поселке Октябрь Некоузского района. Отпевание пройдет в храме Шестоковской иконы Божией Матери. Начнется оно в 12:00.

- Семья погибшего получит материальную помощь в соответствии с указом губернатора Ярославской области, - сообщили в правительстве региона.