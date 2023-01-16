Во время СВО погиб военнослужащий из Ярославской области

Погиб военнослужащий из Ярославской области Георгий Акимов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во время специальной военной операции погиб военнослужащий из Ярославской области Георгий Акимов. Молодой человек служил рядовым в мотострелковом батальоне.

Прощание с Георгием состоится завтра, 17 января, в поселке Октябрь Некоузского района. Отпевание пройдет в храме Шестоковской иконы Божией Матери. Начнется оно в 12:00.

- Семья погибшего получит материальную помощь в соответствии с указом губернатора Ярославской области, - сообщили в правительстве региона.