В Ярославле в ДТП с грузовиком погиб водитель «Тойоты»

15 января на Костромском шоссе в Ярославле произошло ДТП.
Фото: УМВД по Ярославской области
Вчера, 15 января, на Костромском шоссе в Ярославле произошло ДТП. Столкнулись «Тойота Камри» и грузовик «Мерседес», которым управлял 53-летний мужчина.
- 37-летний водитель «Тойоты» погиб на месте аварии до приезда скорой медицинской помощи, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.
Мужчина, управлявший грузовиком с полуприцепом, в ДТП не пострадал.
Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства аварии.