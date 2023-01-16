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НовостиПроисшествия16 января 2023 7:11

В Ярославле в ДТП с грузовиком погиб водитель «Тойоты»

37-летний мужчина скончался до приезда скорой помощи
Полина Вачнадзе
15 января на Костромском шоссе в Ярославле произошло ДТП.

15 января на Костромском шоссе в Ярославле произошло ДТП.

Фото: УМВД по Ярославской области

Вчера, 15 января, на Костромском шоссе в Ярославле произошло ДТП. Столкнулись «Тойота Камри» и грузовик «Мерседес», которым управлял 53-летний мужчина.

- 37-летний водитель «Тойоты» погиб на месте аварии до приезда скорой медицинской помощи, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Мужчина, управлявший грузовиком с полуприцепом, в ДТП не пострадал.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства аварии.