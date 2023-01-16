Жителям Ярославля сделают перерасчет за отопление

Сотрудники прокуратуры Фрунзенского района провели проверку по дому №11 на улице Родниковой в Ярославле. Фото: Прокуратура Ярославской области

Сотрудники прокуратуры Фрунзенского района провели проверку по дому №11 на улице Родниковой в Ярославле. Жители многоэтажки практически замерзали в своих квартирах, детям приходилось спать в одежде.

- В рамках проверки заместитель прокурора района Алена Аверина встретилась с представителями застройщика ООО «Гарант-Строй», осуществлявшего строительство многоквартирного дома, управляющей организации НАО «Управдом Фрунзенского района», теплоснабжающей организации ООО «Тэк-Сервис» и жителями, - сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. – Установлено, что в нарушении требований законодательства организация существенно – более чем на 30 градусов – занижала температуру поставляемого в дом теплоносителя.

В итоге температурный режим в квартирах не соответствовал нормам. После вмешательства прокуратуры в котельной было установлено дополнительное оборудование. УК сделает перерасчет платы за отопление в связи с некачественно оказанной услугой. А виновных лиц должны привлечь к ответственности.