В Ярославле стартовали соревнования по легкой атлетике Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле 14 января стартовали соревнования по легкой атлетике - Чемпионат и первенство Северо-Западного федерального округа. Со всей страны на них съехались больше 400 участников – девушек и юношей – от 18 до 23 лет. Среди них спортсмены из Ленинградской, Псковской, Калининградской областей, а также из Республики Коми и Карелии.

- Спортсменам предстоит преодолеть беговые дистанции на 60, 200, 400, 800, 1500 и три тысячи метров. А также бег с препятствиями на две тысячи метров и бег на 60 метров с барьерами. Соревнованиями также предусмотрены прыжки в длину и высоту, прыжок с шестом, толкание ядра, семиборье, пятиборье, - рассказали в мэрии Ярославля.

По итогам турнира лучших спортсменов отоберут в сборные команды для участия в Чемпионатах и первенствах России. Кроме того, по результатам соревнований спортсменам будет присвоен разряд в кандидаты мастера спорта.