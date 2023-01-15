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НовостиСпорт15 января 2023 15:35

В Ярославле стартовали соревнования по легкой атлетике

Со всей стране на них съехались более 400 участников
Анастасия ГОЛУБЕВА
В Ярославле стартовали соревнования по легкой атлетике

В Ярославле стартовали соревнования по легкой атлетике

Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле 14 января стартовали соревнования по легкой атлетике - Чемпионат и первенство Северо-Западного федерального округа. Со всей страны на них съехались больше 400 участников – девушек и юношей – от 18 до 23 лет. Среди них спортсмены из Ленинградской, Псковской, Калининградской областей, а также из Республики Коми и Карелии.

- Спортсменам предстоит преодолеть беговые дистанции на 60, 200, 400, 800, 1500 и три тысячи метров. А также бег с препятствиями на две тысячи метров и бег на 60 метров с барьерами. Соревнованиями также предусмотрены прыжки в длину и высоту, прыжок с шестом, толкание ядра, семиборье, пятиборье, - рассказали в мэрии Ярославля.

По итогам турнира лучших спортсменов отоберут в сборные команды для участия в Чемпионатах и первенствах России. Кроме того, по результатам соревнований спортсменам будет присвоен разряд в кандидаты мастера спорта.