Ярославец хотел купить квартиру, но лишился 65 тысяч рублей Фото: Даниил ОПАРИН

В полицию Заволжского района обратился 30-летний мужчина. Он рассказал, что на сайте бесплатных объявлений его заинтересовала продажа квартиры за 800 тысяч рублей. Они связалась с продавцом жилплощади по телефону и тот убедил ярославца внести предоплату за квартиру.

- Заявитель через банковское приложение, установленное на телефоне, перевел двумя платежами 65 тысяч рублей. После этого "продавец" перестал выходить на связь. Мужчина обратился в полицию, - сообщили в УМВД России по Ярославской области. - Полицией по Заволжскому городскому району возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Ведется следствие.