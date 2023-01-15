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НовостиПроисшествия15 января 2023 14:02

Ярославец хотел купить квартиру, но лишился 65 тысяч рублей

Продавец исчез после получения предоплаты
Анастасия ГОЛУБЕВА
Ярославец хотел купить квартиру, но лишился 65 тысяч рублей

Ярославец хотел купить квартиру, но лишился 65 тысяч рублей

Фото: Даниил ОПАРИН

В полицию Заволжского района обратился 30-летний мужчина. Он рассказал, что на сайте бесплатных объявлений его заинтересовала продажа квартиры за 800 тысяч рублей. Они связалась с продавцом жилплощади по телефону и тот убедил ярославца внести предоплату за квартиру.

- Заявитель через банковское приложение, установленное на телефоне, перевел двумя платежами 65 тысяч рублей. После этого "продавец" перестал выходить на связь. Мужчина обратился в полицию, - сообщили в УМВД России по Ярославской области. - Полицией по Заволжскому городскому району возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Ведется следствие.