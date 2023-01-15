В Рыбинске победителем масс-старта на Кубке России стал Антон Бабиков Фото: Администрация Рыбинска

В Рыбинске сегодня,15 января, в рамках большой биатлонной программы пятого этапа PARI Кубка России по биатлону состоялся масс-старт. Победителем этой гонки стал Антон Бабиков. На финише его приветствовали пять тысяч болельщиков.

- Первыми на трассу вышли мужчины – 36 стартовых номеров. Общая протяженность дистанции – 15 километров с четырьмя огневыми рубежами. Для Антона Бабикова рыбинский масс-старт стал единственной биатлонной дисциплиной в рамках пятого этапа Кубка России. Гонку он провел блестяще, чисто отработал на огневом рубеже и финишировал с результатом 38 минут 15 секунд, - рассказали в администрации города.

Вторым в масс-старте стал Евгений Гараничев с результатом 37 минут 7 секунд, третьим Александр Поварницын - 49 минут 5 секунд. Оба допустили по два промаха во время стрельбы.