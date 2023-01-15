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НовостиОбщество15 января 2023 8:32

Банк России выпустит памятную монету, посвященную Рыбинску

Номинал монеты – 10 рублей
Анастасия ГОЛУБЕВА
Банк России выпустит памятную монету, посвященную Рыбинску. ФОТО: страница Дмитрия Рудакова ВКонтакте

Банк России выпустит памятную монету, посвященную Рыбинску. ФОТО: страница Дмитрия Рудакова ВКонтакте

Банк России в этом году выпустит памятную монету, посвященную Рыбинску. Номинал монеты – 10 рублей, ее ожидаемый тираж – миллион.

В изготовлении монеты используют сталь, латунь и никель.

- Монета с Рыбинском станет единственной в этом году, которая пополнит серию «Древние города России». Ранее Банк России выпускал 10-рублевые монеты с изображением Пскова, Калининграда, Великих Лук, Владимира, Нижнего Новгорода и других исторических городов страны, - сообщил глава Рыбинска Дмитрий Рудаков.