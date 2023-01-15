На благоустройство дворов в Дзержинском районе Ярославля выделят 76 миллионов рублей Фото: Мэрия Ярославля

Вчера, 14 января, в администрации Дзержинского района Ярославля прошло первое заседание координационного совета. В нем участвовали мэр города Артем Молчанов, представители мэрии, областной Думы и общественных организаций.

На совещании обсуждались меры по улучшению Дзержинского района. На благоустройство его дворов в этом году будет выделено 76 миллионов рублей.

- Необходимо отметить, что денежные средства будут направлены не только на комплексное благоустройство дворов, но и на завершение работ во дворах, которые отремонтировали в 2022 году. В частности, речь идет об установке ограждений на детских спортивно-игровых комплексах, обустройстве пешеходных подходов к данным площадкам, установке дополнительного освещения, при необходимости замене контейнерных площадок, - сообщили в мэрии Ярославля.

Помимо дворов, ремонтные работы также планируется провести в Павловской роще – там обновят лестницу к Волге, установят освещение и обустроят пешеходные дорожки.