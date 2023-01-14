Список чиновников мэрии Ярославля, попадающих под сокращение, составят к концу февраля

Артем Молчанов озвучил критерии, по которым пройдет сокращение чиновников мэрии Ярославля. Фото: Полина Вачнадзе

Мэр Ярославля Артем Молчанов озвучил критерии, по которым пройдет сокращение чиновников городской администрации. В первую очередь, будут оцениваться профессионализм, качество работы и результативность.

- Сейчас работает специальная комиссия, которая обсуждает всех сотрудников, попадающих под сокращение. Оно коснется управленческого персонала структурных подразделений, а не отраслевых специалистов, - сказал градоначальник.

Перечень тех, кто попадает под оптимизацию, составят к 1 февраля. По словам Артема Молчанова, о "бездумном сокращении ради установленной цифры" речи не идет. Обсуждение идет по каждому кандидату.