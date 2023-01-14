Ярославль
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
-2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество14 января 2023 14:15

Список чиновников мэрии Ярославля, попадающих под сокращение, составят к концу февраля

Мэр города назвал критерии, по которым пройдет отбор
Полина Вачнадзе
Артем Молчанов озвучил критерии, по которым пройдет сокращение чиновников мэрии Ярославля.

Артем Молчанов озвучил критерии, по которым пройдет сокращение чиновников мэрии Ярославля.

Фото: Полина Вачнадзе

Мэр Ярославля Артем Молчанов озвучил критерии, по которым пройдет сокращение чиновников городской администрации. В первую очередь, будут оцениваться профессионализм, качество работы и результативность.

- Сейчас работает специальная комиссия, которая обсуждает всех сотрудников, попадающих под сокращение. Оно коснется управленческого персонала структурных подразделений, а не отраслевых специалистов, - сказал градоначальник.

Перечень тех, кто попадает под оптимизацию, составят к 1 февраля. По словам Артема Молчанова, о "бездумном сокращении ради установленной цифры" речи не идет. Обсуждение идет по каждому кандидату.