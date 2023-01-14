В Ярославле пройдет книжная ярмарка в поддержку бездомных животных

Средства, вырученные с продажи книг, пойдут кошачьему приюту. Фото: Михаил ФРОЛОВ

22 января в Ярославле пройдет благотворительная книжная ярмарка «Читай в поддержку животных». Большая часть книг будет стоить 40 рублей. Все вырученные средства в этот раз пойдут тутаевскому приюту для кошек «КотЭ76».

На ярмарке можно будет приобрести детские издания, русскую и зарубежную классику, фантастику, детективы, романы, книги из школьной программы и многое другое. Обычно выставляется несколько тысяч книг, а также интересные вещи. Например, эко-мешочки, которыми можно заменить пластиковые пакетики, джутовые мочалки для тела и посуды, авоськи для похода в магазин за продуктами.

Ярмарка состоится в ТРЦ «Фреш» на первом этаже (вход с задней стороны здания). Начнется акция в 12:00 и закончится в 18 часов. На ярмарку можно принести сухой корм «Пурина Ван» для стерилизованных кошек.

За несколько дней до мероприятия в торговом центре пройдет сбор книг. Издания, которые вы хотите отдать на благотворительность, можно оставить 15 января с 14:00 до 18:00 на столе для приема книг в ТРЦ. Стол находится недалеко от эскалатора.