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НовостиОбщество14 января 2023 10:07

Житель Ярославской области, находясь на СВО, отдал долг по алиментам своему сыну

На содержание 10-летнего ребенка мужчина перечислил 420 тысяч рублей
Полина Вачнадзе
Ярославец добровольно ушел на СВО и оттуда, пересмотрев свои взгляды на жизнь, погасил долг по алиментам.

Ярославец добровольно ушел на СВО и оттуда, пересмотрев свои взгляды на жизнь, погасил долг по алиментам.

Фото: Полина Вачнадзе

Отправившись добровольцем на специальную военную операцию, житель Гаврилов-Яма перечислил сыну алименты, которые был должен. А сумма вышла немаленькая - 420 тысяч рублей.

Мужчина был хорошо знаком местным судебным приставам. Время от времени он перечислял на содержание ребенка какие-то довольно скромные суммы, и в результате накопил почти полумиллионный долг. Но что-то, видимо, щелкнуло в голове отца, когда началась специальная военная операция.

- Мужчина не смог остаться в стороне и решил идти добровольцем, чтобы внести свой вклад в победу. Несколько раз ему было отказано, но он все же смог добиться включения в добровольческий отряд и отправился в зону СВО, - рассказали в пресс-службе УФССП по Ярославской области. - Отдавая долг Отечеству, мужчина пересмотрел свои взгляды на жизнь и отношение к сыну.

На днях сотрудники Гаврилов-Ямского районного отделения судебных приставов получили платежное поручение на 420 тысяч рублей. Находясь на СВО, отец полностью погасил свой долг по алиментам.