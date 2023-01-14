15 января в Ростове пройдет акция по раздельному сбору отходов

15 января "ЯрЭкомобиль" приедет в Ростов. ФОТО: группа " ЯрЭкомобиль | ЭкоЛофт ЛУВР" ВКонтакте

Завтра, 15 января, в Ростове Ярославской области пройдет акция по сбору вторсырья. "ЯрЭкомобиль" будет ждать горожан по адресу улица Октябрьская, 45 корпус 1 с 12:00 до 14:00.

Сдать можно макулатуру, бумагу и гофрокартон, стеклянные бутылки, банки и стеклобой, жесть и алюминий, пластик. Также принимают ПЭТ-бутылки, канистры, пакеты, крышечки, пленку, вспененный и обычный полистерол, батарейки, резиновые изделия. На акцию можно принести бытовую технику, провода, картриджи, аккумуляторы, пластиковые карты, зубные щетки, станки, диски, пластиковые детские игрушки.

Если у вас есть вещи, которые вы готовы отдать, их также ждут. Одежду и текстиль нужно сложить в пакеты и подписать - на переработку или на благотворительность.