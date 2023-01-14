Мэр Ярославля честно признался, что не стал бы главой города за зарплату в 43 тысячи рублей

Артем Молчанов - о своей зарплате Фото: Мэрия Ярославля

Вчера, 13 января, в Ярославле прошла пресс-конференция с участием мэра Ярославля Артема Молчанова. На ней градоначальнику задали вопросы о средней заработной плате по региону. Мэр ответил, что она составляет прядка 43 тысяч рублей. На провокационный вопрос, претендовал бы он на должность главы города, если бы его работа оплачивалась такой суммой, Артем Молчанов честно ответил так:

- За среднюю заработную плату я бы точно не стал мэром. Я знаю, сколько могу зарабатывать, знаю, сколько стоит моя работа. Я бы искал ту работу, которая позволит обеспечить себя и семью.

В ноябре прошлого года зарплаты глав муниципальных образований значительно повысились. Если раньше они получали в районе 150 тысяч рублей, то теперь - более 200.