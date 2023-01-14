В Ярославле двое подростков сбежали из детдома

Девушка пропала 13 января. ФОТО: группа "ЯрСпас" ВКонтакте

В Ярославле идут поиски 17-летней Людмилы Баскаковой и ее ровесницы Алдены Кузнецовой. Обе девушки пропали вчера, 13 января. Они ушли из госучреждения в Ленинском районе города.

Людмиле на вид 17 лет. Она была одета в бежевую толстовку с капюшоном, синие джинсы и черно-белые кроссовки. Рост девушки 165 сантиметров, среднего телосложения, волосы светло-русые.

На вид Алене 17 лет. ФОТО: группа "ЯрСпас" ВКонтакте

Алена Кузнецова была одета в бордовую толстовку с капюшоном, бордовые штаны и коричневые ботинки. Девушка среднего телосложения, рост 165 сантиметров.

О верхней одежде беглянок информации нет - либо не установлено, в чем подростки были, либо они ушли без курток.

Если вы знаете, где сейчас находятся девушки, сообщите в полицию (02, 102, 112) или на горячую линию "ЯрСпас" (8-910-964-08-38).