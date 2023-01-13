Ярославец отдал знакомому свою карту и лишился 365 тысяч рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В полицию Красноперекопского района Ярославля обратился 56-летний местный житель и сказал, что с его карты похитили 365 тысяч рублей.

Он рассказал, что накануне пригласил в гости мужчину, которого почти не знал, они вместе выпили. После этого хозяин квартиры попросил знакомого сходить за продуктами и дал для этого ему свою карту и сказал пин-код от нее. Новоиспеченный приятель ушел и не вернулся.

- В результате со счета заявителя были списаны денежные средства в сумме более 365 тыс. рублей. Деньги списывались путем бесконтактной оплаты товаров в торговых точках Ярославля, а также путем переводов на посторонние банковские счета, - сообщили в УМВД России по Ярославской области. - Сотрудниками полиции установлен подозреваемый в краже с банковской карты — 36-летний житель Красноперекопского района. Он пояснил, что на похищенные средства покупал вещи для личного пользования. Товары и оставшиеся денежные средства обнаружены и изъяты.

Полицией по Красноперекопскому району возбуждено уголовное дело «Кража, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств».