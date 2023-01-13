Жители Ярославской области могут принять участие в проекте «Мост памяти» Фото: Правительство Ярославской области

Жители Ярославской области могут принять участие в проекте «Мост памяти». Мероприятие приурочено к 80-летию Сталинградской битвы

- Проект будет реализован в Волгограде, где 1 и 2 февраля предполагается показ аудиовизуальных произведений искусства на зданиях и сооружениях от Мамаева кургана до Аллеи Героев и Центральной набережной, образующий символический «Мост памяти». С использованием современных технологий и технических средств будет создано художественное повествование о мужестве, героизме защитников Сталинграда, характере и чувствах людей Советского Союза, - сообщили в правительстве Ярославской области.

Для жителей региона организуют прямую трансляцию по телевизору, а интернет-трансляцию с мест событий сможет посмотреть любой россиянин и все желающие за границей.